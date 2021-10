Comunali, a Benevento l'affluenza più alta, Mastella potrebbe farcela già al primo turno. (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dai primi dati che arrivano dalle sezioni il trend dei voti vede in vantaggio il sindaco uscente Mastella, che viaggia con una percentuale di poco inferiore al 50 per cento (vicina al 48), dietro di ... Leggi su gazzettadiavellino (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dai primi dati che arrivano dalle sezioni il trend dei voti vede in vantaggio il sindaco uscente, che viaggia con una percentuale di poco inferiore al 50 per cento (vicina al 48), dietro di ...

Advertising

GazzettAvellino : Comunali, a Benevento l’affluenza più alta, Mastella potrebbe farcela già al primo turno. - anteprima24 : ** Gianfranco Mottola è il sindaco di Castelvetere in Valfortore ** - anteprima24 : ** Cambio della guardia a Fragneto l'Abate, #Marrone è il nuovo #Sindaco ** - Virus1979C : Nonostante un calo è' Benevento il capoluogo di provincia campano con l'affluenza piu' alta alle urne per le comuna… - anteprima24 : ** #Comunali, Ginestra degli Schiavoni ha scelto #Barile come #Sindaco ** -