Caso Koulibaly | anche la radio ufficiale del Napoli prende una posizione dura

Advertising

ForzAzzurri1926 : CASO KOULIBALY, ULTIM'ORA CLAMOROSA PRESA DI POSIZIONE, ATTACCO DURISSIMO AL CALCIO ITALIANO >>>>>>… - cn1926it : Senatore #Ruotolo sul caso #Koulibaly: “Ero a #Firenze, insulti già dal riscaldamento” - CorriereUmbria : Mentana sul razzismo e il caso Koulibaly #maratonaMentana #razzismo #Koulibaly - cn1926it : #Mentana sul caso #Koulibaly: “Nel 2021 ci sono ancora certi co****ni!” - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Italia: Il caso degli insulti razzisti contro Koulibaly a Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Koulibaly

Corriere dello Sport

Il direttore del Tg di La7 ha infatti voluto spendere alcune parole suldi Kalidou, il difensore del Napoli che ha denunciato di aver ricevuto ripetuti insulti razzisti in occasione ...mi ha contattato e ringraziato per il mio post ma sono io che ringrazio lui per il ... In ogniniente è precluso'. Comments commentsA Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso azzurro ...Insulti a Koulibaly, la presa di posizione della radio ufficiale Nel corso della diretta di Radio Goal in onda sulle frequenza di Radio Kiss Kiss Napoli, ...