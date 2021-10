Buonocore festeggia a Conca dei Marini

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Pasqualela sua elezioni con 437 voti su 458 votanti Lista “Uniti per Conc” – Candidato a sindaco PasqualeGambardella Andrea Cavaliere Antonio Frate Raffaele Esposito Alfonso Anastasio MariaGelsomina Criscuolo Luigi Consiglia

Meta. Il signor Vincenzo, lo scorso 21 settembre, ha spento le sue prime 100 candeline ed in quella felice occasione il sindaco Giuseppe Tito e l'assessore Angela Aiello gli hanno consegnato una targa ricordo a nome ...Così Antonio Porpora, Direttore di Produzione di Gusta Minori, che quest'annola sua ... con il suo proprietario " ha dichiarato Gerardo, Direttore Artistico di Gusta Minori ed ...E’ da un po’ di tempo che anche ad Ischia sul finir del mese di settembre, si vanno organizzando le feste di saluto all’ estate. Per questo esistono delle ...Il signor Vincenzo Buonocore, lo scorso 21 settembre, ha spento le sue prime 100 candeline ed in quella felice occasione il sindaco Giuseppe Tito e l'assessore Angela Aiello gli hanno consegnato una t ...