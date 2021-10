Attivare il Tema sfondo scuro sul sito Google (Di lunedì 4 ottobre 2021) La home page di Google, la pagina più visistata del pianeta, ha ricevuto negli anni davvero pochi aggiornamenti ed è sempre rimasta, grosso modo, immutata nel tempo: logo colorato di Google al centro su uno sfondo bianco. Per questo motivo, l'opzione che attiva il Tema con sfondo scuro sulla pagina Google è un cambiamento importante, che non tutti potrebbero aver notato. Da poco tempo, infatti, è possibile Attivare la cosidetta "dark mode" anche sulla home page di Google.com o Google.it (quando visitata da un computer), per avere uno sfondo scuro al posto del tradizionale sfondo bianco. Lo sfondo scuro e quasi nero della modalità dark ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 4 ottobre 2021) La home page di, la pagina più visistata del pianeta, ha ricevuto negli anni davvero pochi aggiornamenti ed è sempre rimasta, grosso modo, immutata nel tempo: logo colorato dial centro su unobianco. Per questo motivo, l'opzione che attiva ilconsulla paginaè un cambiamento importante, che non tutti potrebbero aver notato. Da poco tempo, infatti, è possibilela cosidetta "dark mode" anche sulla home page di.com o.it (quando visitata da un computer), per avere unoal posto del tradizionalebianco. Loe quasi nero della modalità dark ...

Android: come attivare il tema scuro per Documenti e Fogli di Google TIMgate Attivare il Tema sfondo scuro sul sito Google Grazie a un'opzione si può attivare la modalità tema scuro sul sito Google.com o Google.it per avere lo sfondo scuro invece che bianco ...

