Allerta meteo, esondati il Letimbro e l’Erro nel savonese. Chiusi tratti della A26, della A6 e la provinciale di Cadibona (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’assessore regionale alla protezione Civile Giampedrone annuncia: “Ci aspettiamo un peggioramento, l’Allerta potrebbe essere prolungata” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’assessore regionale alla protezione Civile Giampedrone annuncia: “Ci aspettiamo un peggioramento, l’potrebbe essere prolungata”

RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - DPCgov : ????#AllertaGIALLA, domenica #3ottobre, in 5 regioni Consulta il bollettino per conoscere le zone e i livelli d'alle… - SkyTG24 : Maltempo, allerta meteo. Disagi in Liguria e Piemonte: torrenti esondati e strade chiuse - sulsitodisimone : Emanato aggiornamento allerta meteo, allerta rossa idrologica anticipata alle 13 e fino alle 6 di domani poi gialla… - BrunildeTardini : IL SECOLO XIX/4 OTTOBRE 2021/ 12.00 ca Allerta meteo esondati il Letimbro e l'Erro nel savonese. Chiusi tratti d… -