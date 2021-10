Verona chirurgico | 4 tiri e 4 gol Thiago Motta | benedetta sosta

(Di domenica 3 ottobre 2021) Nella gara della 7ª giornata di Serie A, ilsupera lo Spezia per 4 - 0. In gol Simeone, Faraoni, Caprari e Bessa. Il commento dell'inviato della Gazzetta al "Bentegodi", Fabio Bianchi

Nella gara della 7ª giornata di Serie A, ilsupera lo Spezia per 4 - 0. In gol Simeone, Faraoni, Caprari e Bessa. Il commento dell'inviato della Gazzetta al "Bentegodi", Fabio Bianchi... alla mezzora il match si sblocca per le padrone di casa: tacco di Dubcova e rasoterra... 90' Cantore (S) Fiorentina - Sampdoria 4 - 2 (giocata ieri) Empoli - Hellas3 - 1 (...I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio di tre gol (Simeone, Faraoni e Caprari), Montipò sugli scudi con quattro parate decisive. Poi i liguri si arrendono, e Bessa firma il 4-0 finale.Martin Erlic sarà assente anche a Verona. Nei giorni scorsi era trapelato ottimismo riguardo il suo recupero per il match salvezza del ‘Bentegodi’, ma ieri si è ritenuto opportuno posticiparne il rien ...