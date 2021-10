Siparietto tra Mourinho e Spalletti a Dazn

(Di domenica 3 ottobre 2021) Durante le interviste postpartita a, c’è stato undivertente tra l’allenatore della Roma, Joséed il tecnico del Napoli Luciano. I due hanno parlato uno dopo l’altro.è arrivato quandostava terminando il suo commento alla vittoria della sua squadra contro l’Empoli. Dallo studio gli hanno chiesto di salutare. «Grande Spallettone, ma che vuoi vincere tutte le partite? No, secondo me tu devi perdere la prossima partita fuori casa» Ovvero la partita contro la Roma in trasferta, che attende il Napoli dopo il rientro dalla sosta nazionali. Al tecnico giallorosso ha risposto ridendo Luciano: «Guarda che qui abbiamo tutti gli amuleti, questa ti girerà contro». L'articolo ...

