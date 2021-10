Il 5 ottobre parte ‘Mi voglio bene’, campagna di screening oncologici gratuiti dell’Asl Salerno (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMartedì 5 ottobre prende il via MI voglio BENE 2021, la campagna di screening oncologici gratuiti dell’Asl Salerno. Medici in piazza e controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori: Pap-test, Mammografia, Melanoma, Colon-Retto. Il tour, che attraverserà l’intera provincia, è articolato in sedici tappe, la prima della quali sarà Salerno, appunto, il giorno 5, in Piazza della Concordia, dove dalle 9.00 alle 18.00 sosterà il truck dell’Asl con i suoi operatori, dove sarà possibile prenotarsi e ricevere informazioni. Per fissare un appuntamento di screening Oncologico gratuito della Mammella (donne dai 50 ai 69 anni) e della Cervice Uterina (donne dai 25 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMartedì 5prende il via MIBENE 2021, ladi. Medici in piazza e controlliper la prevenzione dei tumori: Pap-test, Mammografia, Melanoma, Colon-Retto. Il tour, che attraverserà l’intera provincia, è articolato in sedici tappe, la prima della quali sarà, appunto, il giorno 5, in Piazza della Concordia, dove dalle 9.00 alle 18.00 sosterà il truckcon i suoi operatori, dove sarà possibile prenotarsi e ricevere informazioni. Per fissare un appuntamento diOncologico gratuito della Mammella (donne dai 50 ai 69 anni) e della Cervice Uterina (donne dai 25 ...

