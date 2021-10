Federica Panicucci, lacrime a Verissimo in ricordo del padre: 'Non ho elaborato il dolore'. Commossa anche Silvia Toffanin (Di domenica 3 ottobre 2021) Federica Panicucci, ospite a Verissimo , scoppia in lacrime in studio mentre ricorda il padre Edoardo, morto nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2016 , a 77 anni. Nonostante siano passati cinque ... Leggi su leggo (Di domenica 3 ottobre 2021), ospite a, scoppia inin studio mentre ricorda ilEdoardo, morto nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2016 , a 77 anni. Nonostante siano passati cinque ...

Advertising

MediasetPlay : Una donna innamorata del suo lavoro e della sua famiglia ?? Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streamin… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Federica Panicucci, lacrime a Verissimo in ricordo del padre: «Non ho elaborato il dolore». Commossa anche la Toffanin https:/… - leggoit : Federica Panicucci, lacrime a Verissimo in ricordo del padre: «Non ho elaborato il dolore». Commossa anche la Toffa… - 34_liss : RT @MediasetPlay: Una donna innamorata del suo lavoro e della sua famiglia ?? Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su M… - zazoomblog : Federica Panicucci crolla ricordando il padre a Verissimo: anche Silvia Toffanin scoppia in lacrime - #Federica… -