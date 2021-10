Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL: il gioco avrà una modalità single player (Di sabato 2 ottobre 2021) Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh That’s your name Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Play the game Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Keep going – Oramai la sigla della primissima serie di Yu-Gi-Oh! cantata da Giorgio Vanni nel lontano 2003 è entrata nel cuore di tutti gli ex bambini e adolescenti cresciuti con gli anime di Italia 1 e (magari MTV) tra la fine degli anni ’90 e inizio 2000. Passano gli anni, ma l’amore per Yugi Muto, re dei DUELlanti e protagonista assoluto del manga shonen pubblicato anni fa su Weekly Shonen Jump non accenna a diminuire. Sicuramente ne abbiamo viste di serie ispirate al franchise creato da Kazuki Takahashi, con protagonisti diversi dall’originale e, diciamoci la verità, quasi mai all’altezza del mitico Yugi. Fatto sta che a distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del primo capitolo del manga e dalla messa in onda del primo episodio dell’anime, il franchise continua a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 ottobre 2021) Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh That’s your name Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Play the game Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Keep going – Oramai la sigla della primissima serie di Yu-Gi-Oh! cantata da Giorgio Vanni nel lontano 2003 è entrata nel cuore di tutti gli ex bambini e adolescenti cresciuti con gli anime di Italia 1 e (magari MTV) tra la fine degli anni ’90 e inizio 2000. Passano gli anni, ma l’amore per Yugi Muto, re deilanti e protagonista assoluto del manga shonen pubblicato anni fa su Weekly Shonen Jump non accenna a diminuire. Sicuramente ne abbiamo viste di serie ispirate al franchise creato da Kazuki Takahashi, con protagonisti diversi dall’originale e, diciamoci la verità, quasi mai all’altezza del mitico Yugi. Fatto sta che a distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del primo capitolo del manga e dalla messa in onda del primo episodio dell’anime, il franchise continua a ...

Advertising

RebeccaBluegar5 : RT @nintendo_hall: Yu-Gi-Oh! Master Duel: il titolo ufficialmente in arrivo in inverno su Nintendo Switch - Homura_Shinobi : RT @nintendo_hall: Yu-Gi-Oh! Master Duel: il titolo ufficialmente in arrivo in inverno su Nintendo Switch - nintendo_hall : RT @nintendo_hall: Yu-Gi-Oh! Master Duel: il titolo ufficialmente in arrivo in inverno su Nintendo Switch - infoitscienza : Yu-Gi-Oh! Master Duel, periodo di lancio e modalità single player svelati da Konami - Nerdmovieprod : Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL: Konami svela periodo di lancio e la modalità single player #konami #Yu-Gi-Oh!MASTERDUEL -