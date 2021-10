Pascoli | segrete corrispondenze con la Divina Commedia

Leggi su ilmanifesto

«E Seneca dice però che nella morte d'Augusto imperadore vide in alto una palla di fuoco. E in Fiorenza nel principio di sua distruzione, veduta fu nell'aere, in figura d'una croce, grande quantità di questi vapori seguaci della stella di Marte»: sono parole di Dante, che nel Convivio ricorda l'apparizione della Cometa di Halley a Firenze nel 1301, presagio di sventure e, per il Poeta, dell'imminente esilio. Più di seicento anni dopo, nel 1909, la stella tornava visibile nei cieli …