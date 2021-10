Convocati Sampdoria, i giocatori a disposizione per l’Udinese (Di sabato 2 ottobre 2021) Convocati Sampdoria Udinese: le scelte di Roberto D’Aversa in vista del match tra le mura del Ferraris. La lista completa Sono 23 i giocatori della Sampdoria Convocati da mister Roberto D’Aversa per il match di domani, ore 15, alla stadio Luigi Ferraris di Genova, contro l’Udinese. Di seguito la lista completa. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva. Attaccanti: Caputo, Ciervo, Quagliarella, Torregrossa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021)Udinese: le scelte di Roberto D’Aversa in vista del match tra le mura del Ferraris. La lista completa Sono 23 idellada mister Roberto D’Aversa per il match di domani, ore 15, alla stadio Luigi Ferraris di Genova, contro. Di seguito la lista completa. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva. Attaccanti: Caputo, Ciervo, Quagliarella, Torregrossa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Sampdoria, i calciatori a disposizione per l'#Udinese ?? - sportli26181512 : Convocati Sampdoria: fuori Ihattaren, Gabbiadini, Verre e Vieira: Di seguito i convocati di Roberto D'Aversa per la… - SampNews24 : #Convocati #Sampdoria per l’Udinese: #Ihattaren out, c’è #Audero - sampdoria : ?? | CONVOCATI #SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #DAversa per #SampUdinese. - CalcioNews24 : #Udinese, i convocati di #Gotti per la #Sampdoria ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Sampdoria Convocati Sampdoria, i giocatori a disposizione per l'Udinese Convocati Sampdoria Udinese: le scelte di Roberto D'Aversa in vista del match tra le mura del Ferraris. La lista completa Sono 23 i giocatori della Sampdoria convocati da mister Roberto D'Aversa per ...

Juventus, arriva la decisione su Dybala - Annuncio UFFICIALE Una decisione maturata alla luce dell'infortunio patito dalla Joya in occasione della gara contro la Sampdoria, dove il numero 10 con la fascia sul braccio, dopo aver messo a referto un goal di ...

Convocati Sampdoria per l'Udinese: Ihattaren out, c'è Audero Samp News 24 Probabile formazione, Sampdoria-Udinese: D’Aversa non perde Audero Si avvicina Sampdoria-Udinese, ecco la probabile formazione di Roberto D'Aversa per la gara di domenica del Ferraris ...

Verso Sampdoria-Udinese, i convocati di D’Aversa: non ci sarà Gabbiadini La lista ufficiale dei convocati del mister D'Aversa per la gara contro la squadra di Luca Gotti. Domani Sampdoria-Udinese.

Udinese: le scelte di Roberto D'Aversa in vista del match tra le mura del Ferraris. La lista completa Sono 23 i giocatori dellada mister Roberto D'Aversa per ...Una decisione maturata alla luce dell'infortunio patito dalla Joya in occasione della gara contro la, dove il numero 10 con la fascia sul braccio, dopo aver messo a referto un goal di ...Si avvicina Sampdoria-Udinese, ecco la probabile formazione di Roberto D'Aversa per la gara di domenica del Ferraris ...La lista ufficiale dei convocati del mister D'Aversa per la gara contro la squadra di Luca Gotti. Domani Sampdoria-Udinese.