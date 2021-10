Atp Sofia, Sinner-Monfils: streaming gratis e diretta tv in chiaro? (Di sabato 2 ottobre 2021) Domani pomeriggio alle ore 15.30 all’Arena Armeec si disputerà la finale del torneo Atp 250 di Sofia (cemento indoor) tra Sinner-Monfils con i due tennisti che tornano a sfidarsi dopo la maratona di cinque set disputata lo scorso 4 settembre a Flushing Meadows (terzo turno) e vinta dall’azzurro; negli altri due precedenti (entrambi nel 2019) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fognini-Cilic: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Atp Queen’s Dove vedere Atp Amburgo: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Sinner-McDonald: streaming gratis e ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Domani pomeriggio alle ore 15.30 all’Arena Armeec si disputerà la finale del torneo Atp 250 di(cemento indoor) tracon i due tennisti che tornano a sfidarsi dopo la maratona di cinque set disputata lo scorso 4 settembre a Flushing Meadows (terzo turno) e vinta dall’azzurro; negli altri due precedenti (entrambi nel 2019) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fognini-Cilic:tv in? Dove vedere Atp Queen’s Dove vedere Atp Amburgo:tv in-McDonald:e ...

