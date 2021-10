Ursula Bennardo su Sossio Aruta: "Mi ha tradita, ma stiamo cercando di recuperare" (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ursula Bennardo parla della sua rottura con Sossio Aruta al 'Magazine di Uomini e Donne': quando venne fuori la notizia della loro relazione finita, molti sono stati coloro che non hanno creduto che fosse vero, alcuni pensavano si trattasse di uno scherzo, altri hanno pensato a una strategia che gli permettesse di alzare la loro visibilità. L'allontanamento secondo Ursula è avvenuto per un motivo ben preciso, i due hanno cominciato ad avere diverse discussioni e anche durante la gravidanza Sossio le avrebbe reso le cose difficili. Il 16 settembre dopo l'ennesima discussione dai toni accesi, quando i preparativi del matrimonio erano agli sgoccioli, i due hanno rotto. La Bennardo si è sentita tradita dall'atteggiamento si Sossio che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 1 ottobre 2021)parla della sua rottura conal 'Magazine di Uomini e Donne': quando venne fuori la notizia della loro relazione finita, molti sono stati coloro che non hanno creduto che fosse vero, alcuni pensavano si trattasse di uno scherzo, altri hanno pensato a una strategia che gli permettesse di alzare la loro visibilità. L'allontanamento secondoè avvenuto per un motivo ben preciso, i due hanno cominciato ad avere diverse discussioni e anche durante la gravidanzale avrebbe reso le cose difficili. Il 16 settembre dopo l'ennesima discussione dai toni accesi, quando i preparativi del matrimonio erano agli sgoccioli, i due hanno rotto. Lasi è sentitadall'atteggiamento siche ...

