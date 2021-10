Superbike | risultato FP1 GP Portogallo | Rea detta il passo | quarto Razgatl?o?lu

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Si accende sin da subito la lotta per il primato in quel di Portimao, decimo atto del Mondiale2021. L’inglese Jonathan Rea (Kawasaki) firma il miglior crono nella prima sessione di prove libere con il tempo di 1.41.542 precedendo di soli 141 millesimi il texano Garrett Gerloff (Yamaha), bravo nell’ultimo giro a scalare la classifica. Ottimo, nonostante la mano dolorante, per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) che termina terzo davanti al turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha), rispettivamente a +141 e +161 dal #1 del gruppo. Il francese Loris Baz (Ducati) chiude quinto con 151 millesimi di vantaggio sulla Panigale V4 R ufficiale dell’inglese Scott Redding. Settimo posto per l’iberico Alvaro Bautista (Honda), ottavo per Andrea Locatelli (Yamaha). L’olandese Michael van der Mark (BMW) ed Axel Bassani (Ducati) concludono la Top10, ...

