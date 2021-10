Suicide Squad: Will Smith pronto a tornare? (Di venerdì 1 ottobre 2021) A pochi mesi dall’uscita nelle sale di The Suicide Squad – Missione Suicida, a cui abbiamo dedicato una recensione, già si ipotizza ad un possibile sequel. James Gunn è riuscito a risollevare il franchise della Squadra di supercriminali dopo il risultato disastroso del primo film. Per questo i fan non vedono l’ora di poter riassaporare la follia di Gunn in un possibile Suicide Squad 2. Tra questi fan c’è anche il grande assente della pellicola: Will Smith. Il ritorno di Deadshot In The Suicide Squad – Missione Suicida c’è infatti una grossa assenza, ovvero quella di Deadshot. L’infallibile cecchino interpretato da Will Smith era stato uno dei protagonisti del primo film, nonché uno dei personaggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) A pochi mesi dall’uscita nelle sale di The– Missione Suicida, a cui abbiamo dedicato una recensione, già si ipotizza ad un possibile sequel. James Gunn è riuscito a risollevare il franchise dellara di supercriminali dopo il risultato disastroso del primo film. Per questo i fan non vedono l’ora di poter riassaporare la follia di Gunn in un possibile2. Tra questi fan c’è anche il grande assente della pellicola:. Il ritorno di Deadshot In The– Missione Suicida c’è infatti una grossa assenza, ovvero quella di Deadshot. L’infallibile cecchino interpretato daera stato uno dei protagonisti del primo film, nonché uno dei personaggi ...

