Roma | si tuffano nella fontana a piazza Navona per selfie notturni ‘bellissimi’ | multa ‘salatissima’

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Continuano gli sfregi ai monumentini: stavolta si tratta di un gruppo formato da tre giovani turisti americani, colti sul fatto dagli agenti della Polizia Locale mentre si scattavanoall’interno di unastorica. Erano da poco passate le 2:30 di questa notte, quando una pattuglia della Polizia Locale diCapitale del I Gruppo “Ex Trevi” , in servizio di controllozona, ha fermato tre turisti intenti a scattarsi alcune foto all’interno dellamonumentale dei Quattro Fiumi a. Per i tre giovani, provenienti dagli Stati Uniti, un ragazzo di 18 anni e due ragazze di rispettivamente 24 e 25 anni è scattata la sanzione di 450 euro come previsto dal regolamento di polizia urbana, oltre alla misura del DASPO ...

