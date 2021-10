Roma | ladro morto schiacciato dall’auto | «Stava cercando di rubare una marmitta»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ricorderete senza dubbio la storia delalbanese di 42 anniad agosto mentredida un’auto in sosta. Oggi, all’indomani dei recenti arresti eseguiti dai Carabinieri nelle zone di Torre Angela e Tiburtina, quell’episodio è stato collegato ad un ben più ampio fenomeno, quello dei furti di. Un fenomeno “tristemente noto” in quanto dai catalizzatori delle marmitte è possibile estrarre dei metalli molto appetibili sul mercato nero., morire per…unaL’episodio citato in apertura si riferisce al 10 agosto scorso. In quella data proprio un tentativo di furto di un catalizzatore finì in tragedia in via Montefalco, a. E’ qui che i Carabinieri della Compagnia di ...