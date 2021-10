Roma, i cani antidroga scovano un appartamento adibito a deposito di cocaina e hashish (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – Controlli straordinari a tutto tondo, nella Capitale, ma anche in zone più periferiche, per garantire maggiore sicurezza e contrastare fenomeni criminosi. Nel quartiere Casilino, la Polizia di Stato, in stretta collaborazione con la Polizia Locale Roma Capitale ha sequestrato un appartamento usato come base di spaccio; sanzionato amministrativamente un bar, adottati 2 provvedimenti di 20 e 10 giorni di sospensione ex art 100 T.U.L.PS. per un esercizio di vicinato ed un bar. È stata scoperta, poi, una discarica abusiva di pneumatici e sono stati fatti posti di controllo e svolti servizi antirapina in tutto il quartiere. Nella giornata di ieri, nell’ambito del piano sviluppato dalla Questura di Roma, i poliziotti del VI Distretto Casilino, diretto da Isea Ambroselli, hanno coordinato un servizio di controllo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 ottobre 2021)– Controlli straordinari a tutto tondo, nella Capitale, ma anche in zone più periferiche, per garantire maggiore sicurezza e contrastare fenomeni criminosi. Nel quartiere Casilino, la Polizia di Stato, in stretta collaborazione con la Polizia LocaleCapitale ha sequestrato unusato come base di spaccio; sanzionato amministrativamente un bar, adottati 2 provvedimenti di 20 e 10 giorni di sospensione ex art 100 T.U.L.PS. per un esercizio di vicinato ed un bar. È stata scoperta, poi, una discarica abusiva di pneumatici e sono stati fatti posti di controllo e svolti servizi antirapina in tutto il quartiere. Nella giornata di ieri, nell’ambito del piano sviluppato dalla Questura di, i poliziotti del VI Distretto Casilino, diretto da Isea Ambroselli, hanno coordinato un servizio di controllo ...

Advertising

koaz74 : RT @FmMosca: Oggi in un ristorante di Vercelli non mi volevano far accedere ai servizi igienici senza #GreenPass (non vado dai medici compi… - free_anto1 : RT @FmMosca: Oggi in un ristorante di Vercelli non mi volevano far accedere ai servizi igienici senza #GreenPass (non vado dai medici compi… - anastasiamadam : RT @trovapet: #AltraRazza femmina in adozione a #Roma - Martina95190659 : RT @FmMosca: Oggi in un ristorante di Vercelli non mi volevano far accedere ai servizi igienici senza #GreenPass (non vado dai medici compi… - Aury61052646 : RT @FmMosca: Oggi in un ristorante di Vercelli non mi volevano far accedere ai servizi igienici senza #GreenPass (non vado dai medici compi… -