Riforma Pensioni | avviata la discussione alla Camera | le proposte

(Di venerdì 1 ottobre 2021), il tempo stringe. Con la fine della sperimentazione triennale su Quota 100, che andrà in soffitta a fine anno, c’è da mettere mano al sistema previdenziale con un occhio di riguardo al cosiddetto ‘scalone’, la prima grana da evitare. E c’è ovviamente timore anche per un possibile ritornoFornero.2022, cosa cambia dal 1° gennaio: il primo passo Una prima strategia per anticipare la pensione in vista della fine di Quota 100 è stato applicato con la revisione dell’elenco delle professioni usuranti grazie all’intervento della commissione sui lavori gravosi in previsione dell’rgamento dell’Ape sociale. L’istruttoria prodotta dagli esperti sotto la guida dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano ha prodotto una lista più dettagliata dei mestieri più pesanti, suddivisi da ...