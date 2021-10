Lucano: 'Trattato come un mafioso, ombre sulla condanna, farò i nomi'. Oggi mobilitazione per l'ex sindaco di Riace (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo la condanna a 13 anni e 2 mesi per illeciti nella gestione dei migranti Oggi una giornata in sostegno dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano che stamattina parteciperà a un evento con il candidato ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo laa 13 anni e 2 mesi per illeciti nella gestione dei migrantiuna giornata in sostegno dell'exdiMimmoche stamattina parteciperà a un evento con il candidato ...

Advertising

Maurizi96745767 : @Frank196018 @billcars10 @La_manina__ Non parlo della condanna di Lucano, parlo di come è stato trattato dai 5*. Da… - martina_lo_re : #Lucano: 'Trattato come un mafioso. Ombre dietro la condanna, farò i nomi' - Rai News - Alberto28075665 : RT @angelo_falanga: Forza Mimmo, fai i nomi di questi delinquenti - giorgiovascotto : RT @BomprezziMarco: @jacopo_iacoboni Sono ignorante in materia ma una verifica da parte del ministero Marta Cartabia è impensabile o lede i… - mostro15119736 : RT @stefbald: Mimmo Lucano NON ha trattato con la Mafia, altrimenti lo avrebbero assolto. Ora è tutto chiaro -