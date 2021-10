Il gol di Elmas è il secondo più veloce della storia dell’Europa League (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il sito ufficiale della UEFA ha celebrato il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, per il suo gol lampo. In particolare, è stato il secondo più veloce della storia dell’Europa League. Conteggiato a 11 secondi, si piazza in classifica solo dietro alla rete di Jan Sykora, del Liberec, quando segnò in casa del Qarabag in 10,69 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il sito ufficialeUEFA ha celebrato il centrocampista del Napoli, Eljif, per il suo gol lampo. In particolare, è stato ilpiù. Conteggiato a 11 secondi, si piazza in classifica solo dietro alla rete di Jan Sykora, del Liberec, quando segnò in casa del Qarabag in 10,69 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

