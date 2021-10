Gualtieri a TPI: “Basta con l’austerity della Raggi. Il Pd? A Roma è cambiato” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Con Virginia Raggi “Roma ha vissuto cinque anni di inutile austerity thatcheriana”. Lo dice Roberto Gualtieri, candidato sindaco del centrosinistra, in una intervista pubblicata sul terzo numero del settimanale The Post Internazionale-TPI, in edicola da venerdì 1 ottobre. “Puoi avere le casse piene, ma se non hai capacità di progettare e di fare investimenti, quelle casse diventano lo specchio di una città che cade a pezzi”, attacca. Nell’intervista Gualtieri racconta la sua visione di Roma per il futuro, confessa di puntare anche agli elettori di M5S e Calenda e assicura che il Pd capitolino è cambiato rispetto ai tempi della cacciata di Ignazio Marino. L’ex ministro del Governo Conte 2 commenta poi lo scoop di TPI, che la scorsa settimana ha svelato come alle ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Con Virginiaha vissuto cinque anni di inutile austerity thatcheriana”. Lo dice Roberto, candidato sindaco del centrosinistra, in una intervista pubblicata sul terzo numero del settimanale The Post Internazionale-TPI, in edicola da venerdì 1 ottobre. “Puoi avere le casse piene, ma se non hai capacità di progettare e di fare investimenti, quelle casse diventano lo specchio di una città che cade a pezzi”, attacca. Nell’intervistaracconta la sua visione diper il futuro, confessa di puntare anche agli elettori di M5S e Calenda e assicura che il Pd capitolino èrispetto ai tempicacciata di Ignazio Marino. L’ex ministro del Governo Conte 2 commenta poi lo scoop di TPI, che la scorsa settimana ha svelato come alle ...

