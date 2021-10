GF Vip | Anett contro Soleil | “Questa volta non gliela faccio passare…”

Leggi su piusanipiubelli

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ora tocca ad Ainett Stephens essere ferita daSorge. Parole che hanno colpito la showgirl che non è riuscita a superare le frasi pronuninciate dall’altra inquilina della casa. La ragazza ancora arrabbiata si è sfogata con Alex Belli che è rimasto incredulo e a Carmen Russo, anch’essa colpita da tanta violenza… Le frasi pronunciate daSorgeAinett Stephens tornano come argomento d’attualità dentro la Casa del GF Vip. La showgirl di origine venezuelana ci è rimasta molto male per quello che ha sentito uscire dalla bocca della Stasi tanto da volerci tornare su e aprire una nuova discussione seduta al tavolo in veranda con Alex Belli al suo fianco. Ainett e Alex si confrontano su quanto è accaduto solo qualche ora prima, sul commento poco delicato nei suoi confronti e in quelli di Samy. Parole, insomma, che l’hanno ...