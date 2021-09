Zorya Roma, Mourinho manda in campo le seconde linee: spazio a Villar e Diawara (Di giovedì 30 settembre 2021) In Conference League contro lo Zorya, l’allenatore della Roma Mourinho darà spazio a tante seconde linee I “titolarissimi” della Roma hanno bisogno di riposare, il derby è stata una prova inconfutabile, e così contro lo Zorya José Mourinho dovrebbe mandare in campo diverse seconde linee. In Conference League scenderà quindi in campo una squadra con tanti elementi che fino a questo momento sono stati schierati col contagocce. Su tutti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gonzalo Villar e Diawara che andranno a comporre il duo di centrocampo. spazio anche a Smalling, chiamato a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) In Conference League contro lo, l’allenatore delladaràa tanteI “titolarissimi” dellahanno bisogno di riposare, il derby è stata una prova inconfutabile, e così contro loJosédovrebbere indiverse. In Conference League scenderà quindi inuna squadra con tanti elementi che fino a questo momento sono stati schierati col contagocce. Su tutti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gonzaloche andranno a comporre il duo di centroanche a Smalling, chiamato a ...

