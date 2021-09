Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021)DEL 30 SETTEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA PITTALUGA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, PERMANGONO CODE RESIDUE PER LE INEVITABILI RIPERCUSSIONI; CIRCONE CHE INVECE E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E GROTTAROSSA IN USCITA, E RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E ...