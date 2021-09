Tutta scena – Il teatro in camera al Globe Theatre, su TvLoft il collettivo U.G.O. in Unidentified Gabbling Objects (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo gli spettacoli di Saverio Raimondo e Francesca Reggiani torna in streaming ‘Tutta scena – Il teatro in camera’, il progetto realizzato da Loft Produzioni che manda in onda il grande teatro, rivisitato nella splendida cornice romana del Silvano Toti Globe Theatre di Villa Borghese, disponibile in abbonamento su TvLoft.it, app e smart tv. Questa settimana è la volta del collettivo di attrici comiche U.G.O., che porta in scena lo spettacolo Unidentified Gabbling Objects. Lo show è un contenitore di realtà tragicomiche, da cui scaturiscono monologhi, stand- up, satire e pezzi sempre inediti, il cui taglio privilegiato è quello dell’ironia e del sarcasmo. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo gli spettacoli di Saverio Raimondo e Francesca Reggiani torna in streaming ‘– Ilin’, il progetto realizzato da Loft Produzioni che manda in onda il grande, rivisitato nella splendida cornice romana del Silvano Totidi Villa Borghese, disponibile in abbonamento su.it, app e smart tv. Questa settimana è la volta deldi attrici comiche U.G.O., che porta inlo spettacolo. Lo show è un contenitore di realtà tragicomiche, da cui scaturiscono monologhi, stand- up, satire e pezzi sempre inediti, il cui taglio privilegiato è quello dell’ironia e del sarcasmo. Il ...

Tutta scena – Il teatro in camera al Globe Theatre, su TvLoft il collettivo U Il Fatto Quotidiano Ecco tutte le trame ordite dalle toghe: si apre il sipario sul Sistema 75 minuti di atto unico con Edoardo Sylos Labini per raccontare 30 anni di vita giudiziaria italiana nell'adattamento teatrale del libro Il Sistema ...

