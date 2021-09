Turchia, ubriaco si unisce alla squadra di ricerca ma il disperso è lui (Di giovedì 30 settembre 2021) diventata una commedia degli equivoci la disavventura avvenuta la scorsa notte in Turchia che ha per protagonista un ubriaco . Un cinquantenne che, dopo aver alzato un po' troppo il gomito, si è prima ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) diventata una commedia degli equivoci la disavventura avvenuta la scorsa notte inche ha per protagonista un. Un cinquantenne che, dopo aver alzato un po' troppo il gomito, si è prima ...

Advertising

SkyTG24 : In #Turchia un #ubriaco ha aiutato a cercare un disperso ma lo scomparso era lui: - MediasetTgcom24 : Turchia, ubriaco si unisce alle ricerche per la sua scomparsa senza rendersi conto che la persona cercata era lui… - rtl1025 : ??Succede in #Turchia: lo avevano dato per disperso, dopo l'allarme dei familiari senza più sue notizie. E per cerca… - NegraSamy : RT @vetustissima: In Turchia un uomo ubriaco dato per disperso in un bosco ha partecipato senza accorgersene alle ricerche che gli abitanti… - melomonaco86 : RT @ultimenotizie: Un uomo ubriaco dato per disperso si è unito alle ricerche per la sua scomparsa senza rendersi conto che la persona cerc… -