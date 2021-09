Thuram | «Ricordo quando partivano i cori contro Cannavaro e i napoletani»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lilianha parlato del tema razzismo in Italia: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore di Parma e Juventus Lilianha parlato del tema razzismo in Italia: le dichiarazioni a Il Mattino. RAZZISMO – «Ho conosciuto Kalidouvenne a Parigi con il Napoli per la sfidail PSG. Lui è un ragazzo straordinario, con grandi valori umani e con un enorme equilibrio. Significato della presenza di Koulibaly, Anguissa e Osimhen nel Napoli? Può aiutare le persone a cambiare mentalità e ad avere una maggiore apertura verso persone che hanno un colore della pelle diverso o che seguono un’altra religione». OSIMHEN – «Osimhen è bravissimo, veloce e ha il senso del gol. Non mi meraviglia che faccia tante reti a Napoli, lo avevo già visto nel Lille. Victor, per la sua storia, può essere un esempio per tutti quelli ...

