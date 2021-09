"Pene immediate e più severe". La promessa di Draghi per fermare la strage sul lavoro (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - La strage del lavoro piomba sul tavolo del governo e spinge Mario Draghi a prendere un impegno preciso: "Pene più severe e più immediate" per le troppe morti bianche. Il Presidente del Consiglio ha scandito tutti i nomi delle 11 vittime degli ultimi due giorni. "Lunedì - ha detto - abbiamo avuto un incontro costruttivo con i sindacati, siamo tutti sulla stessa linea di pensiero, c'è una esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, entro la settimana prossima, e poi ci sarà un piano più organico e strutturale. Bisogna intervenire subito e ci saranno Pene più severe e più immediate. Serve collaborazione all'interno delle fabbriche per l'individuazione precoce delle debolezze". La tenuta della ripresa I vaccini hanno ... Leggi su agi (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Ladelpiomba sul tavolo del governo e spinge Marioa prendere un impegno preciso: "piùe più" per le troppe morti bianche. Il Presidente del Consiglio ha scandito tutti i nomi delle 11 vittime degli ultimi due giorni. "Lunedì - ha detto - abbiamo avuto un incontro costruttivo con i sindacati, siamo tutti sulla stessa linea di pensiero, c'è una esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, entro la settimana prossima, e poi ci sarà un piano più organico e strutturale. Bisogna intervenire subito e ci sarannopiùe più. Serve collaborazione all'interno delle fabbriche per l'individuazione precoce delle debolezze". La tenuta della ripresa I vaccini hanno ...

