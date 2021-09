'Pelle pulita anche nei pazienti che lo iniziano dopo il fallimento di altri biologici' (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos Salute) - L'anticorpo monoclonale anti-psoriasi bimekizumab mostra risposte cliniche sostenute fino a 2 anni di trattamento, restando generalmente ben tollerato. E' quanto emerge dai risultati preliminari dello studio in open lable extentsion Be Bright, che indaga la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia a lungo termine di bimekizumab fino a 2 anni in pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave che hanno completato uno dei 3 studi registrativi di fase 3. Questi dati, insieme a ulteriori risultati del programma clinico di fase 3/3b per bimekizumab nella psoriasi, sono stati presentati al 30esimo Congresso dell'Accademia europea di dermatologia e venereologia (Eadv), in 9 abstract supportati da Ucb. Bimekizumab - ricorda l'azienda biofarmaceutica - è il primo inibitore selettivo delle interleuchine Il-17a e Il-17f a essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos Salute) - L'anticorpo monoclonale anti-psoriasi bimekizumab mostra risposte cliniche sostenute fino a 2 anni di trattamento, restando generalmente ben tollerato. E' quanto emerge dai risultati preliminari dello studio in open lable extentsion Be Bright, che indaga la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia a lungo termine di bimekizumab fino a 2 anni inadulti con psoriasi a placche da moderata a grave che hanno completato uno dei 3 studi registrativi di fase 3. Questi dati, insieme a ulteriori risultati del programma clinico di fase 3/3b per bimekizumab nella psoriasi, sono stati presentati al 30esimo Congresso dell'Accademia europea di dermatologia e venereologia (Eadv), in 9 abstract supportati da Ucb. Bimekizumab - ricorda l'azienda biofarmaceutica - è il primo inibitore selettivo delle interleuchine Il-17a e Il-17f a essere ...

