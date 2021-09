Partecipa alle ricerche di un disperso Ma il disperso è lui

(Di giovedì 30 settembre 2021)per ritrovare un, ma ilè lui. Il quotidiano turco Daily Sabah racconta la surreale vicenda che ha coinvolto il 50enne Beyhan Mutlu, che vive nel distretto di Inegöl, nella provincia nord-occidentale di Bursa. L’uomo, ubriaco, si è perso nei boschi. La moglie e gli amici hanno fatto scattare l’allarme e hanno dato il via, con ampio spiegamento di mezzi e personale. Mutlu, vagando tra gli alberi, si è ritrovato tra i volontari e hato attivamente alla battuta. Si è reso conto che qualcosa non quadrava quando le persone accanto a lui hanno iniziato ad urlare il suo nome. “Io sono qui”, ha detto cadendo dnuvole. La polizia lo ha fermato ...

