Ottobre Rosa | torna la Race for the Cure per vincere il tumore al seno

Roma – La pandemia ha creato drammatici ritardi nella diagnosi e nella cura delle malattie oncologiche: oltre 2 milioni e mezzo di esami diagnostici in meno, una riduzione degli screening mammografici di oltre il 50%, rinvio di oltre 400.000 interventi chirurgici e più di 2.000 donne che si dovranno confrontare in ritardo con un tumore del seno. Numeri allarmanti che solo lentamente stanno migliorando nel 2021. Per contribuire in modo concreto a riportare la situazione verso la normalità, la Komen Italia ha predisposto un programma molto intenso di attività nel Mese della Prevenzione. Domenica 10 Ottobre, al Circo Massimo a Roma torna finalmente in presenza la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo contro i tumori del seno.

