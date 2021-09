Napoli Spartak Mosca | il gol di Elmas vale un piccolo record | la statistica

(Di giovedì 30 settembre 2021) Eljifentra nella storia dell’Europa League grazie al gol segnato contro laEljifnella storia dell‘Europa League. Il giocatore macedone, infatti, con la rete segnata allodopo 15 secondi ha realizzato il gol più veloce di una squadra italiana in Europa League. Quello diè il terzo gol più veloce nella storia della competizione, il primato lo detiene Jan Sýkora che esultò dopo 10 secondi e 69 centesimi in Qaraba?- Slovan Liberec del 15 settembre 2016. 13 – Eljif #dopo 13 secondi ha segnato il gol piú veloce di una squadra italiana in Europa League (quindi dal 2009/10), il terzo piú veloce in assoluto nella competizione e il piú veloce da quello di Sykora dello Slovan Liberec nel settembre 2016. ...

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliSpartak tornelli aperti dalle ore 15:45. Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio… - sscnapoli : ??? #NapoliSpartak sarà diretta dall’arbitro slovacco Kruzliak. ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00. ?? #ForzaNapoliSempre - edavid57edavid : RT @repubblica: Diretta Napoli-Spartak Mosca 1-0: gol di Elmas dopo 14 secondi [di Diego Costa] - ImpieriFilippo : RT @federicocasotti: Alle 1845 c’è Napoli-Spartak Mosca, ma in contemporanea c’è anche un gustosissimo Sturm Graz-PSV Eindhoven su @DAZN_IT… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spartak

...contro loMosca: " In questo momento stiamo parlando con il procuratore, il clima è molto disteso e siamo sempre fiduciosi ma siamo molto concentrati sul campo. Pensiamo al bene del, ...'Rombo di tuono' - La newsletter sul calcio di Repubblica '10 in Condò' - Il Podcast con Paolo Condò Se non visualizzi la diretta CLICCA QUIIl gol del macedone contro lo Spartak Mosca è il terzo più veloce nella storia della competizione: solo 13 secondi ...Squadra in campo, dirigenza sempre attenta sulle questioni calde fuori dal terreno di gioco, così il Napoli sta cercando di costruire una stagione positiva, come sicuramente è stata sino a questo mome ...