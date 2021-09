Marco Masini, festa all'Arena di Verona: "E' il mio ringraziamento per questi 30 anni di carriera" (Di giovedì 30 settembre 2021) 'E' per me un grande regalo - dice a Tgcom24 - . Ma non chiamatela celebrazione: per me è un ringraziamento per tutti gli amici che mi sono stati vicini'. Leggi Anche Marco Masini: 'Trent'anni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 settembre 2021) 'E' per me un grande regalo - dice a Tgcom24 - . Ma non chiamatela celebrazione: per me è unper tutti gli amici che mi sono stati vicini'. Leggi Anche: 'Trent'di ...

Ultime Notizie dalla rete : Marco Masini Marco Masini, festa all'Arena di Verona: "E' il mio ringraziamento per questi 30 anni di carriera" Ha dovuto attendere un anno per via della pandemia che ha fatto slittare questo evento. Finalmente, giovedì 30 settembre, Marco Masini può salire sul palco dell' Arena di Verona per festeggiare 30 anni di carriera circondato da tanti amici, da Umberto Tozzi a , passando per Luca Carboni, Red Canzian, Annalisa e tanti ...

Marco Masini in concerto all'Arena di Verona: ospiti e scaletta

Marco Masini, festa all'Arena di Verona: "E' il mio ringraziamento per questi 30 anni di carriera" Giovedì 30 settembre il cantautore toscano è protagonista di un concerto evento con numerosi ospiti, da Umberto Tozzi a Giuliano Sangiorgi. Tgcom24 ha parlato con lui ...

