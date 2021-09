Libero De Rienzo, indagine chiusa: l’attore morto per overdose d’eroina. Doppia accusa per il pusher gambiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Con gli ultimi riscontri degli esami autoptici e tossicologici, la Procura di Roma conferma i sospetti sulla morte di Libero de Rienzo e chiude l’inchiesta. I dubbi emersi subito dopo il ritrovamento del corpo dell’attore, che un amico ha trovato esanime nel suo appartamento romano in zona Madonna del Riposo, hanno trovato risposta nei riscontri degli accertamenti disposti dai pm della capitale ed eseguiti al Policlinico Gemelli. Risultati che hanno confermato i sospetti emersi a ridosso della morte dell’attore avvenuta il 14 luglio scorso, quando in casa di De Rienzo gli inquirenti al lavoro sul caso hanno trovato tracce di droga. E quando, restringendo il campo delle indagini, il cerchio degli investigatori si è stretto intorno alla figura di un pusher gambiano, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Con gli ultimi riscontri degli esami autoptici e tossicologici, la Procura di Roma conferma i sospetti sulla morte didee chiude l’inchiesta. I dubbi emersi subito dopo il ritrovamento del corpo del, che un amico ha trovato esanime nel suo appartamento romano in zona Madonna del Riposo, hanno trovato risposta nei riscontri degli accertamenti disposti dai pm della capitale ed eseguiti al Policlinico Gemelli. Risultati che hanno confermato i sospetti emersi a ridosso della morte delavvenuta il 14 luglio scorso, quando in casa di Degli inquirenti al lavoro sul caso hanno trovato tracce di droga. E quando, restringendo il campo delle indagini, il cerchio degli investigatori si è stretto intorno alla figura di un, ...

