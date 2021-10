La regia del GF Vip manda in onda per errore il confessionale di Jo Squillo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il Grande Fratello Vip è una macchina complessa, forse la più complicata di tutta la tv italiana. Dieto a questo reality lavorano 24 ore su 24 centinaia di persone e ogni tanto l’errore umano capita (e incuriosisce anche i telespettatori). Negli anni la regia della trasmissione ha mandato in onda (più volte) per errore le immagini del bagno, al GF Vip 5 addirittura abbiamo visto la signora Roberta, un’anziana che da lì a poco sarebbe dovuta intervenire a Fuori dal Coro, su Rete 4. Ieri pomeriggio mentre nella sala Soleil Sorge chiedeva scusa ad Ainett Stephens, Samy Youssef e Raffaella Fico che l’avevano accusata di razzismo, Jo Squillo è stata chiamata in confessionale. Su ‘regia 2’ per circa dieci secondi sono andate in onda le ... Leggi su biccy (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il Grande Fratello Vip è una macchina complessa, forse la più complicata di tutta la tv italiana. Dieto a questo reality lavorano 24 ore su 24 centinaia di persone e ogni tanto l’umano capita (e incuriosisce anche i telespettatori). Negli anni ladella trasmissione hato in(più volte) perle immagini del bagno, al GF Vip 5 addirittura abbiamo visto la signora Roberta, un’anziana che da lì a poco sarebbe dovuta intervenire a Fuori dal Coro, su Rete 4. Ieri pomeriggio mentre nella sala Soleil Sorge chiedeva scusa ad Ainett Stephens, Samy Youssef e Raffaella Fico che l’avevano accusata di razzismo, Joè stata chiamata in. Su ‘2’ per circa dieci secondi sono andate inle ...

Advertising

WeCinema : Sono in corso le riprese del film #Lamborghini, biopic dedicato al fondatore della celebre casa automobilistica ita… - raicinque : 'Elisabetta regina d’Inghilterra' #GioachinoRossini #PrimaTV su #Rai5 stasera #30settembre alle 21.15 dal… - fedesaetta : Ma perché quando dalla regia si è sentito un 'Tommaso non può avere contatti esterni' o una cosa del genere e abbia… - saudadeRD : RT @rosmellogfvip: svolta shock in occasione del 5^ mesiversario dalla notte di halloween abbiamo recuperato il video della regia 2, noi sa… - socialtalksnipe : RT @socialcues_: Si ma regia dai che ce ne frega mò del solito drama di solino sole piccolino noi vogliamo continuare a sentire Miriana e l… -