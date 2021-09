Koulibaly contrariato | Della partita di stasera mi fa rabbia una cosa

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 settembre 2021) Kalidou, al terminecontro lo Spartak Mosca, valida per la seconda giornata del girone C di Europa League, ha parlato in conferenza stampa riguardo la prima sconfitta in stagione. Ecco quanto riportato: "Mi faaver perso equilibrio e solidità. Oggi era unache potevamo vincere, ci dispiace non averlo fatto. Abbassandoci nella ripresa lo Spartak Mosca ci ha messi in difficoltà e ne ha approfittato. Questaci insegna molto sul calcio dominante che dovremo fare, e ne faremo insegnamento. 6663060 30.09.2021 From left, Spartak s Aleksandr Sobolev, Napoli s Kalidouand Giovanni Di Lorenzo clash during the Europa League soccer match between Napoli and Spartak Moscow, at Diego Armando Maradona stadium, in Naples, ...