Inter, bilancio 2020-21 in rosso per 245,6 milioni (Di giovedì 30 settembre 2021) L’Inter ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2021 con un rosso di 245,6 milioni di euro a fronte di ricavi per 364,7 milioni. Lo comunica il club nerazzurro, annunciando di aver “prontamente intrapreso una politica di riequilibrio, con due obiettivi primari da perseguire: il raggiungimento della stabilità finanziaria e il mantenimento della competitività della squadra”. Il Consiglio di Amministrazione dell’Inter, si legge nel comunicato, “ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2020/2021. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata entro la fine di ottobre”. L’esercizio “è stato significativamente impattato, per la sua Intera durata, ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ha chiuso ilal 30 giugno 2021 con undi 245,6di euro a fronte di ricavi per 364,7. Lo comunica il club nerazzurro, annunciando di aver “prontamente intrapreso una politica di riequilibrio, con due obiettivi primari da perseguire: il raggiungimento della stabilità finanziaria e il mantenimento della competitività della squadra”. Il Consiglio di Amministrazione dell’, si legge nel comunicato, “ha approvato ilconsolidato dell’esercizio finanziario/2021. Ilsarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata entro la fine di ottobre”. L’esercizio “è stato significativamente impattato, per la suaa durata, ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Il consiglio di amministrazione dell'Inter ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno… - capuanogio : ?? Oggi il cda #Inter confermerà la chiusura del bilancio 2020-2021 con una perdita superiore ai 200 milioni di eur… - FBiasin : Cda #Inter: approvato bilancio chiuso al 30 giugno con ricavi a 364,7 milioni di euro e perdita di 245,6 milioni. - SamuelFarci : RT @fralittera: Dopo aver visto il bilancio nerazzurro in perdita vi svelo che l'Inter passa da essere Campione d'Italia in carica ad esser… - RGarinella : #Juve: bilancio in rosso di 209 milioni Bianconeri parsimoniosi #Inter: bilancio in rosso di 246 milioni Crisi n… -