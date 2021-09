Il Sud conquista X Factor: “Bambola” è la hit più bella di sempre (Di giovedì 30 settembre 2021) Matteo Milazzo, con la sua "Bambola", ha portato il neomelodico sul palco di X Factor conquistando i giudici e non solo. Nel corso degli anni, il palco di X Factor ha visto esibirsi artisti di ogni genere: dai cantautori ai rapper, fino ai più nuovi trapper. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato che un cantante neo-melodico prendesse il microfono e conquistasse sia i giudici del talent show che il pubblico a casa. Ed è il caso di Matteo Milazzo che ha portato nel programma di Sky un genere raramente accolto dai quattro giudici in carica. E invece, con la sua "Bambola", il cantante è riuscito a portare a casa tre sì, ricevuti da Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton, e uno no, quello di Mika che non vede per lui un preciso percorso artistico all'interno di lo spettacolo. La ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 settembre 2021) Matteo Milazzo, con la sua "", ha portato il neomelodico sul palco di Xndo i giudici e non solo. Nel corso degli anni, il palco di Xha visto esibirsi artisti di ogni genere: dai cantautori ai rapper, fino ai più nuovi trapper. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato che un cantante neo-melodico prendesse il microfono esse sia i giudici del talent show che il pubblico a casa. Ed è il caso di Matteo Milazzo che ha portato nel programma di Sky un genere raramente accolto dai quattro giudici in carica. E invece, con la sua "", il cantante è riuscito a portare a casa tre sì, ricevuti da Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton, e uno no, quello di Mika che non vede per lui un preciso percorso artistico all'interno di lo spettacolo. La ...

