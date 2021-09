F1, Christian Horner: “A Lewis Hamilton piacciono i giochi mentali, ma a Max Verstappen non interessano” (Di giovedì 30 settembre 2021) Prosegue la sfida senza esclusione di colpi tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel Mondiale 2021 di F1. La vittoria a Sochi (Russia) ha proiettato Lewis nuovamente in testa al campionato, ma il vantaggio è di appena due lunghezze sull’olandese, capace di rimontare dall’ultima fila fino al secondo posto dalla gara russa, dopo la sostituzione del motore e la penalità in griglia di partenza. Il quadro, quindi, è molto interessante e in vista del prossimo round in Turchia ne vedremo delle belle. Una contesa nella quale i team stanno spingendo al massimo e anche i toni dialettici sono sempre ‘pepati’. Le polemiche sono all’ordine del giorno e a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il Team Principal Christian Horner che ai microfoni di Servus Tv ha descritto la situazione. “Da un lato ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Prosegue la sfida senza esclusione di colpi trae Maxnel Mondiale 2021 di F1. La vittoria a Sochi (Russia) ha proiettatonuovamente in testa al campionato, ma il vantaggio è di appena due lunghezze sull’olandese, capace di rimontare dall’ultima fila fino al secondo posto dalla gara russa, dopo la sostituzione del motore e la penalità in griglia di partenza. Il quadro, quindi, è molto interessante e in vista del prossimo round in Turchia ne vedremo delle belle. Una contesa nella quale i team stanno spingendo al massimo e anche i toni dialettici sono sempre ‘pepati’. Le polemiche sono all’ordine del giorno e a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il Team Principalche ai microfoni di Servus Tv ha descritto la situazione. “Da un lato ...

