Claudia Gerini pronta per un altro figlio: “Ho quasi 50 anni, non ho un marito, vorrei un bambino ma non posso adottare. Assurdo” (Di giovedì 30 settembre 2021) Claudia Gerini pronta a diventare mamma per la terza volta. Dopo Rosa (17), nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda (12), avuta da Federico Zampaglione (leader dei Tiromancino), ora l’attrice romana vorrebbe un altro figlio. Lo ha raccontato al settimanale F, in occasione dell’uscita al cinema del film Sulla giostra, di Giorgia Cecere. “vorrei altri tre figli di quattro o otto anni. Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che mi piacerebbe prendere un bimbo in affido“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente Assurdo che in un Paese civile una donna che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021)a diventare mamma per la terza volta. Dopo Rosa (17), nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda (12), avuta da Federico Zampaglione (leader dei Tiromancino), ora l’attrice romana vorrebbe un. Lo ha raccontato al settimanale F, in occasione dell’uscita al cinema del film Sulla giostra, di Giorgia Cecere. “altri tre figli di quattro o otto. Solo che ho50, non ho un: mi sono posta il problema, ho pensato che mi piacerebbe prendere un bimbo in affido“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Il fatto è che, essendo single, nonchiedere un’adozione, ed è incredibilmenteche in un Paese civile una donna che ...

