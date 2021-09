Advertising

sportli26181512 : Bologna, è un ritiro a singhiozzo: decide Mihajlovic: Verso la Lazio due notti a casa per i rossoblù dopo tre allen… - maurizifo : RT @BolognaSpazio: ???? | Il ritiro del #Bologna all'hotel Calzavecchio si è concluso nella giornata di ieri. Verrà quindi ripreso venerdì in… - news_bologna : Bologna, ritiro interrotto. I tifosi salvano solo Saputo - Nutizieri : Bologna, ritiro interrotto. I tifosi salvano solo Saputo - LeBombeDiVlad : ???? #Bologna, interrotto il ritiro iniziato dopo la sconfitta contro l'Empoli. Le ultime ???? #LBDV #LeBombediVlad -

- L'addio a Walter Sabatini ha scosso l'ambientedopo il poker subito in casa dell'Empoli, tanto che i rossoblù sono subito andati inin vista della già delicata sfida con la Lazio di domenica (ore 12.30). Una scelta presa da Sinisa ...... quando chiede scusa a Totti per essersi battuto in favore del suo: "Non volevo assistere al ... Sampdoria,, saltando da Suning a Ferrero a Saputo. Niente. L'alchimia non si è più creata. ...«A causa dei rischi dovuti alla pandemia e alla mia età avanzata, ho deciso che arrivato per me il momento di appendere le “scarpe da strada” al chiodo. Di conseguenza, ridurrò drasticamente il progra ...Mihajlovic dovrà rinunciare all'olandese e al nigeriano per la sfida contro la Lazio ma non vuole cali di tensione da parte della squadra.