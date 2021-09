YouTube cancella i canali RT in lingua tedesca, guerra mediatica tra Germania e Russia (Di mercoledì 29 settembre 2021) YouTube cancella i canali RT in lingua tedesca e questo, per il caporedattrice di RT Margarita Simonyan, equivale ad una dichiarazione di guerra mediatica da parte della Germania contro la Russia. LEGGI ANCHE > YouTube ha rimosso un milione di video che facevano disinformazione sul Covid canali YouTube RT: perché sono stati cancellati I canali RT cancellati sono quelli DE e DFP. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del canale televisivo russo, entrambi i canali sono stati cancellati in modo permanente, senza diritto di ripristino. YouTube ha detto che il canale RT DE si stata ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 settembre 2021)RT ine questo, per il caporedattrice di RT Margarita Simonyan, equivale ad una dichiarazione dida parte dellacontro la. LEGGI ANCHE >ha rimosso un milione di video che facevano disinformazione sul CovidRT: perché sono statiti IRTti sono quelli DE e DFP. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del canale televisivo russo, entrambi isono statiti in modo permanente, senza diritto di ripristino.ha detto che il canale RT DE si stata ...

