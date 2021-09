Un Galaxy Z Fold 3 prende fuoco a causa della batteria (Di mercoledì 29 settembre 2021) dopo essere caduto per terra, basta questo per far esplodere uno smartphone? Che i dispositivi pieghevoli siano estremamente delicati è risaputo e anche che una semplice caduta possa mandare in frantumi il display. Ma, che questo possa trasformare il device in una bomba ad orologeria invece non era di certo noto. È quanto, purtroppo, accaduto ad un proprietario statunitense che ha pubblicato il video del Galaxy Z Fold 3 che emana fumo da un foro sullo schermo e le evidenti tracce di bruciature. batteria di OnePlus Nord 2 esplode dopo solo 5 giorni di utilizzo Galaxy Z Fold 3 prende fuoco a causa della batteria Gli smartphone prendono fuoco ed esplodono, ormai è un dato di fatto con cui tutti noi ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 29 settembre 2021) dopo essere caduto per terra, basta questo per far esplodere uno smartphone? Che i dispositivi pieghevoli siano estremamente delicati è risaputo e anche che una semplice caduta possa mandare in frantumi il display. Ma, che questo possa trasformare il device in una bomba ad orologeria invece non era di certo noto. È quanto, purtroppo, accaduto ad un proprietario statunitense che ha pubblicato il video del3 che emana fumo da un foro sullo schermo e le evidenti tracce di bruciature.di OnePlus Nord 2 esplode dopo solo 5 giorni di utilizzoGli smartphone prendonoed esplodono, ormai è un dato di fatto con cui tutti noi ...

giannifioreGF : Un #GalaxyZFold3 prende fuoco a causa della batteria - CristinaCmr : RT @OpinioniMoleste: Molti dispositivi come l'iPhone 13 o il Galaxy Z Fold costano troppo rispetto a quello che offrono, e vengono acquista… - Alba_DHale : RT @OpinioniMoleste: Molti dispositivi come l'iPhone 13 o il Galaxy Z Fold costano troppo rispetto a quello che offrono, e vengono acquista… - Rainbow_Uapa : RT @OpinioniMoleste: Molti dispositivi come l'iPhone 13 o il Galaxy Z Fold costano troppo rispetto a quello che offrono, e vengono acquista… - cecdeprec : RT @OpinioniMoleste: Molti dispositivi come l'iPhone 13 o il Galaxy Z Fold costano troppo rispetto a quello che offrono, e vengono acquista… -

Ultime Notizie dalla rete : Galaxy Fold Extra sconto fino al 50% sui ricondizionati MediaWorld! ...10 ( 1.099 ) Bicicletta elettrica VIVOBIKE VIVO FOLD BIKE GRAZIELLA - 594,15 ( 699 ) Monitor gaming ...10 ( 999 ) Altre offerte MediaWorld Smartphone SAMSUNG Galaxy S21 5G 256Gb Phantom Gray - 849 ( 929 ...

Apple, riprogettazione dell'iPhone solo il prossimo anno Si dovrà aspettare per un sensore sotto il display, a differenza di quanto ha già realizzato qualcuno, ad esempio Samsung con il Galaxy Fold Z3. Le voci su una riprogettazione non sono del tutto ...

Galaxy Z Fold 3, il tablet piccolo che si piega è il migliore “foldable” sul mercato Il Sole 24 ORE Samsung sta eliminando tutte le tracce di Galaxy S21 FE Sembra proprio che Samsung non abbia intenzione di annunciare un Galaxy S21 FE: ha eliminato tutte le pagine che contenevano degli indizi sullo smartphone.

Samsung Galaxy S21 FE: brutte notizie per chi lo stava aspettando Ha deciso di non lanciare un telefono Galaxy Note quest’anno per spingere i consumatori verso il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy S21 Ultra. È importante notare che Samsung non ha ancora confermato ufficia ...

...10 ( 1.099 ) Bicicletta elettrica VIVOBIKE VIVOBIKE GRAZIELLA - 594,15 ( 699 ) Monitor gaming ...10 ( 999 ) Altre offerte MediaWorld Smartphone SAMSUNGS21 5G 256Gb Phantom Gray - 849 ( 929 ...Si dovrà aspettare per un sensore sotto il display, a differenza di quanto ha già realizzato qualcuno, ad esempio Samsung con ilZ3. Le voci su una riprogettazione non sono del tutto ...Sembra proprio che Samsung non abbia intenzione di annunciare un Galaxy S21 FE: ha eliminato tutte le pagine che contenevano degli indizi sullo smartphone.Ha deciso di non lanciare un telefono Galaxy Note quest’anno per spingere i consumatori verso il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy S21 Ultra. È importante notare che Samsung non ha ancora confermato ufficia ...