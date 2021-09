Torino, famiglia coinvolta in un incidente con un cinghiale: un altro automobilista si ferma e porta via l'animale (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta Una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente con un cinghiale. I passeggeri, illesi, sono scesi dall'auto distrutta e hanno notato che un automobilista si stava fermando. Pensavano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta Unaè rimastain uncon un. I passeggeri, illesi, sono scesi dall'auto distrutta e hanno notato che unsi stavando. Pensavano ...

Advertising

SkyTG24 : Vercelli, Dia confisca beni per 1,5 milioni di euro a famiglia rom - LaStampa : Una famiglia di 8 cinghiali a spasso per Torino in corso Moncalieri - Grigiopel : RT @ultimenotizie: Una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente con un cinghiale. Un automobilista si è fermato e ha portato via l'anim… - ultimenotizie : Una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente con un cinghiale. Un automobilista si è fermato e ha portato via l… - songase975 : RT @SkyTG24: Vercelli, Dia confisca beni per 1,5 milioni di euro a famiglia rom -