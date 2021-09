TLF Associati | un convegno per “Salotti d’Impresa Contenere i rischi di impresa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma 29 settembre 2021. Il 21 ottobre 2021 alle ore 16.30 a Roma, la TLForganizza presso la sua sede un convengo per dialogare sui grandi temi del mondo dell’( Si terrà a Roma il 21 ottobre 2021 alle ore 16.30, presso la sede di TLF, il nuovo e consueto appuntamento tra imprese e mondo istituzionale ed accademico. “Dopo la lunga pausa imposta dal covid – spiega l’avv. Gabriele Pacifici Nucci, socio TLF– riprendono i nostri incontri con imprenditori, attori istituzionali ed universitari su tematiche di ordine giuridico legate ai temi. L’idea non è quella di uno di un corso ma di un confronto aperto e senza schemi precostituiti tra coloro i quali pensiamo possano fornire, per qualificazione, preparazione e ...