Steam Deck | i primi benchmark mostrano una console all' altezza delle aspettative

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Loè stato una sorpresa per tutti con il suo annuncio e da allora i giocatori hanno atteso con impazienza se laportatile manterrà le sue promesse. Valve afferma che tutti i giochifunzioneranno senza problemi a 30 frame al secondo, con prestazioni ottimali ottenute grazie alla CPU AMD con architettura Zen 2 e alla GPU RDNA 2. Un utente cinese è riuscito a mettere le mani sullae ha fatto alcuni test. Abbiamo quindi qui i"in-house" effettuati testando quattro giochi: Rise of The Tomb Raider, DOOM Eternal, DOTA 2 e Cyberpunk 2077. Leggi altro...

Valve starebbe lavorando a un nuovo Visore VR standalone noto con nome in codice Deckard. Le conferme arrivano dallo youtuber Brad Lynch che avrebbe scovato diversi riferimenti al visore direttamente ...