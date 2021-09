Advertising

qn_lanazione : Smartphone 'spioni' per la pubblicità: il garante per la privacy avvia un'indagine - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * GLI SMARTPHONE CON LE “ ORECCHIE ” APERTE: « MARCO CAMISANI CALZOLARI TENTERÀ… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone spioni

LA NAZIONE

Roma, 29 settembre 2021 - Microfoni deglisempre accesi a carpire informazioni rivendute poi a società per fare proposte commerciali. Un fenomeno sempre più diffuso, che sembrerebbe causato anche dalle app che scarichiamo sui ...Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Marco Camisani Calzolari tenterà per la prima volta un esperimento interattivo di massa per dimostrare che glispesso riescano a spiare gli utenti, a loro insaputa, per vendere i loro dati ad agenzie di marketing che poi li bombardano con offerte pubblicitarie ad hoc. L'esperto informatico del tg ...Riflettori puntati sulle app "rubadati" che tengono il microfono sempre acceso per ascoltare i "gusti" degli utenti ...