Scuola, consigliere Fidae Lazio: "paritarie in tilt, Usr non ha saldato ultimi 8mesi 2020-21" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Le scuole paritarie del Lazio non hanno ancora ricevuto dall'Ufficio scolastico regionale il saldo corrispondente ad otto mesi di anno scolastico 2020-21, che si estende da gennaio ad agosto. Si tratta della parte più sostanziosa, il saldo di una prima tranch di acconto 2020-21, già erogata dall'Usr a copertura del periodo da settembre a dicembre". La denuncia arriva all'Adnkronos da Rocco De Maria, preside dell'Istituto paritario Gesù-Maria e consigliere regionale di Fidae Lazio che commenta: "E' cominciato un nuovo anno scolastico, agli 8 mesi insoluti che abbiamo gestito grazie a prestiti con cui abbiamo pagato gli stipendi del personale, si aggiunge l'anticipo dell'acconto dell'anno in corso per il quale a sua volta, non essendo le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Le scuoledelnon hanno ancora ricevuto dall'Ufficio scolastico regionale il saldo corrispondente ad otto mesi di anno scolastico-21, che si estende da gennaio ad agosto. Si tratta della parte più sostanziosa, il saldo di una prima tranch di acconto-21, già erogata dall'Usr a copertura del periodo da settembre a dicembre". La denuncia arriva all'Adnkronos da Rocco De Maria, preside dell'Istituto paritario Gesù-Maria eregionale diche commenta: "E' cominciato un nuovo anno scolastico, agli 8 mesi insoluti che abbiamo gestito grazie a prestiti con cui abbiamo pagato gli stipendi del personale, si aggiunge l'anticipo dell'acconto dell'anno in corso per il quale a sua volta, non essendo le ...

Advertising

fisco24_info : Scuola, consigliere Fidae Lazio: 'paritarie in tilt, Usr non ha saldato ultimi 8mesi 2020-21': Costrette ad indebit… - italiaserait : Scuola, consigliere Fidae Lazio: “paritarie in tilt, Usr non ha saldato ultimi 8mesi 2020-21” - TV7Benevento : Scuola, consigliere Fidae Lazio: 'paritarie in tilt, Usr non ha saldato ultimi 8mesi 2020-21'... - RadioBullets : ??Afghanistan: Unicef, insegnanti e ragazze devono tornare a scuola. ????Yemen: 600 milioni di dollari per evitare tag… - scala_mario : RT @NotizieFrance: “Consigliere, ho beccato questi due mentre sversavano rifiuti illecitamente in strada a #Pianura, via provinciale, di fr… -